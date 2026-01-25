Quando le prossime gare di sci alpino? Schladming e Crans Montana prima delle Olimpiadi

Le prossime gare di sci alpino si terranno a Schladming e Crans Montana, due appuntamenti importanti prima delle Olimpiadi invernali del 2026. Questi eventi rappresentano un'occasione per gli atleti di affinare le proprie performance e prepararsi al meglio per le competizioni più attese della stagione. Restare aggiornati sul calendario delle gare è fondamentale per gli appassionati e gli addetti ai lavori del mondo dello sci.

Mentre stiamo vivendo la domenica di gare della Coppa del Mondo di sci alpino 2026, è già tempo di pensare ai prossimi impegni. Il Circo Bianco non è ancora pronto per concentrarsi solo sui Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina. Nel prossima settimana, infatti, saranno in programma ancora tantissimi appuntamenti tutti da vivere. Si inizierà, infatti, già da martedì 27 gennaio. Il Circo Bianco al maschile sarà di scena a Schladming (Austria) per due prove tecniche. Sulla Planai, infatti, si partirà con il gigante (prima manche ore 17.45, seconda alle ore 20.45), quindi mercoledì 28 gennaio si replicherà con lo slalom (ore 17. 🔗 Leggi su Oasport.it

