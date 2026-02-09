L’Italia chiude una giornata senza medaglie alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, la prima volta da quattro anni. La speranza di portare a casa almeno un podio ogni giorno si è infranta, lasciando i tifosi delusi. La giornata si è conclusa senza soddisfazioni per gli atleti azzurri, che speravano in una gara migliore. È un risultato che fa riflettere sul percorso degli sportivi italiani in questa edizione.

Il sogno di conquistare almeno una medaglia in tutte le giornate alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 è purtroppo sfumato per l’Italia. Era noto che gli scogli principali fossero tre: oggi, giovedì 19 febbraio e domenica 22. Nella giornata odierna l’unica chance era rappresentata dalla combinata a squadre maschile. Si trattava però di una speranza piuttosto flebile, perché Alex Vinatzer non garantiva grande affidabilità in slalom: in questo senso il verdetto della pista si è rivelato impietoso. È un peccato perché non sarebbe stato impossibile collezionare almeno un alloro al giorno. Giulia Murada, unica carta per il 19, sarà una delle sicure pretendenti al podio nella sprint di sci alpinismo, mentre Patrick Baumgartner avrebbe potuto dire la sua nel bob a 4 che assegnerà uno degli ultimi titoli nell’ultima giornata. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Italia senza medaglie in una giornata delle Olimpiadi: non succedeva da 4 anni! E nelle edizioni estive…

In vista dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, Roland Fischnaller si conferma protagonista dello sport con la sua settima partecipazione olimpica a 45 anni, un risultato che testimonia dedizione e passione.

L’Italia conquista nove medaglie in due giorni ai Giochi di Milano Cortina 2026.

Olimpiadi 2026, il medagliere live: l’Italia punta al record. La situazioneResta aggiornato sul medagliere delle Olimpiadi 2026 in tempo reale. Scopri quali nazioni stanno conquistando più ori e medaglie. ilfattoquotidiano.it

Queste prime 9 medaglie olimpiche ci stanno asciugando le lacrime 1 oro, 2 argenti e 6 bronzi per il Team Italia, conquistati fino al 9 febbraio Video di Eurosport Italia e TNT Sports #MilanoCortina2026 #olimpiadi facebook

#Olimpiadi, record di medaglie in un singolo giorno per l’Italia L'Italia chiude una domenica straordinaria alle Olimpiadi di #Milano- #Cortina con sei medaglie conquistate, record assoluto per la nostra nazionale in una singola giornata ai Giochi olimpici inver x.com