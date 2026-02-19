Olimpiadi e Paralimpiadi cerimonie in città | nuovi provvedimenti per la viabilità

I festeggiamenti delle Olimpiadi e Paralimpiadi di Milano Cortina influiranno sulla viabilità cittadina. Le cerimonie di chiusura e apertura si svolgeranno all’Arena, coinvolgendo grandi folle e mezzi di trasporto. Per gestire l’afflusso di visitatori, le autorità hanno introdotto nuovi divieti di sosta e percorsi alternativi per i mezzi pubblici. La città si prepara a modificare alcune strade principali per garantire lo svolgimento degli eventi senza problemi di traffico. Le restrizioni entreranno in vigore pochi giorni prima delle cerimonie.

In vista degli eventi di Milano Cortina 2026 che si terranno in Arena scattano divieti e modifiche al traffico tra il centro storico e la zona della stazione ferroviaria L'organizzazione dei Giochi Invernali Milano Cortina prosegue con la preparazione delle cerimonie di chiusura delle Olimpiadi (22 febbraio) e di apertura delle Paralimpiadi (6 marzo), entrambe organizzate in Arena. Per garantire la massima sicurezza e agevolare la logistica legata all'allestimento e al successivo disallestimento degli eventi, il Comune di Verona ha predisposto ulteriori provvedimenti che interesseranno diverse aree nevralgiche della città, dal centro storico alla zona della stazione.🔗 Leggi su Veronasera.it Cerimonie per le Olimpiadi Milano-Cortina 2026: cambia la viabilità in centro a VeronaVerona si appresta ad accogliere le cerimonie ufficiali delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, portando modifiche alla viabilità nel centro città. Tramvia Firenze: cambia ancora la viabilità in zona Gavinana. Nuovi provvedimenti da staseraDa stasera, 19 gennaio 2026, entreranno in vigore nuovi provvedimenti di viabilità nella zona Gavinana di Firenze. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Linee guida per gli esercenti commerciali in occasione delle Cerimonie dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026; Olimpiadi e Paralimpiadi: Verona si prepara alle cerimonie con nuove disposizioni sulla viabilità; Verona si prepara ad accogliere le Olimpiadi: pronto il piano di sicurezza; Il mondo in un’agenda: Patricia, la volontaria che non sa dire di no ai Giochi. Quando e dove la Cerimonia di chiusura delle Olimpiadi 2026? Orario, tv, ospiti già annunciatiLa Cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 andrà in scena domenica 22 febbraio, alle ore 20.00: la manifestazione si terrà ... oasport.it Olimpiadi e Paralimpiadi, cerimonie in città: nuovi provvedimenti per la viabilitàIn vista degli eventi di Milano Cortina 2026 che si terranno in Arena scattano divieti e modifiche al traffico tra il centro storico e la zona della stazione ferroviaria ... veronasera.it «For each other», il progetto della Diocesi per Olimpiadi e Paralimpiadi. facebook Olimpiadi e Paralimpiadi Invernali Milano Cortina 2026: il ruolo di Poste Italiane, Premium Logistics Partner di questo grande evento sportivo. Nel servizio del TG Poste i numeri e le forze che Poste Italiane ha messo in campo. tgposte.poste.it/tgposte/2026/ x.com