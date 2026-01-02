Cerimonie per le Olimpiadi Milano-Cortina 2026 | cambia la viabilità in centro a Verona

Verona si appresta ad accogliere le cerimonie ufficiali delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, portando modifiche alla viabilità nel centro città. Le autorità hanno annunciato interventi temporanei per garantire la sicurezza e il buon svolgimento degli eventi. È consigliabile informarsi sulle nuove disposizioni e pianificare eventuali spostamenti in vista delle attività olimpiche in programma.

Verona si prepara a vivere l'emozione delle cerimonie internazionali legate alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026. La città ospiterà infatti la chiusura dei Giochi il 22 febbraio e l'apertura delle Paralimpiadi il 6 marzo 2026, eventi che vedranno protagonista l'Arena, simbolo storico e iconico del.

Laura Pausini superospite alla Cerimonia di Apertura delle Olimpiadi Milano Cortina 2026 - La cantante italiana più premiata al mondo sarà protagonista il 6 febbraio a San Siro in un momento "fortemente iconico e dal grande coinvolgimento emotivo" ... sorrisi.com

Milano-Cortina 2026, Laura Pausini alla cerimonia di apertura dei Giochi olimpici - Cortina 2026, Laura Pausini alla cerimonia di apertura dei Giochi olimpici ... tg24.sky.it

Olimpiadi Milano Cortina 2026: il rovescio della medaglia tra cantieri, indagini e presunti ...

Sono le prime Olimpiadi Invernali “diffuse” nella storia, con gare e cerimonie in varie città e regioni italiane, celebrate su un’area vastissima di oltre 22 000 km² nella Lombardia, nel Veneto e nel Trentino-Alto Adige. La Fiamma olimpica è stata accesa ad - facebook.com facebook

