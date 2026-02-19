L’orologio indossato dai partecipanti alle Olimpiadi di Milano-Cortina ha fatto notizia per il suo ruolo simbolico. La causa di questa attenzione è la presenza di numerosi cronografi di lusso tra atleti e celebrity, che partecipano agli eventi. Durante le gare, molti hanno sfoggiato modelli costosi, diventando protagonisti anche nelle foto ufficiali e sui social. Questo dettaglio concreto sottolinea come il mondo degli orologi di alta gamma si intrecci con l’atmosfera olimpica. La scena si arricchisce di un elemento che va oltre il semplice cronometraggio.

Quando si parla di Olimpiadi invernali, la narrazione di sport, passione e performance trova un suo simbolo materiale anche fuori dalle piste: l’orologio sul polso di chi vive l’evento. A Milano-Cortina 2026 il nome Omega domina anche per ragioni istituzionali: l’azienda svizzera è Official Timekeeper dei Giochi e ha presentato una serie di segnatempo commemorativi pensati per questa edizione, dalla Seamaster Diver 300M in titanio con dettagli ceramici alle varianti Speedmaster dedicate al contesto alpino, esemplificando il legame storico con la manifestazione olimpica. Ma, accanto ai pezzi da collezione e alle edizioni ufficiali, al polso di spettatori, celebrità e appassionati si sono fatti notare modelli scelti per ragioni molto meno istituzionali e decisamente più personali: cronografi in acciaio che fanno curriculum, diver indossati come se fossero smoking e qualche complicazione importante sfoggiata tra una finale e un cocktail, a ricordare che alle Olimpiadi il tempo si misura in centesimi, ma si comunica in stile. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Olimpiadi e orologi: a Milano-Cortina tra cronografi e celebrity factor

