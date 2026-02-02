Milano si prepara a vivere uno dei momenti più intensi degli ultimi anni. La città si trasforma, tra zone rosse e strade blindate, per ospitare i giochi olimpici in modo sicuro. Le autorità aumentano i controlli, mentre i cittadini assistono a un cambiamento che coinvolge tutto il centro e le zone più strategiche. Milano si sta preparando ad accogliere il mondo, ma allo stesso tempo si difende con misure di sicurezza rafforzate.

Milano non si ferma, ma si trasforma. E lo fa in modo profondo nei giorni a più alto impatto legati agli eventi istituzionali e simbolici di Milano Cortina 2026, quando la città diventa al tempo stesso palcoscenico globale e area ad altissima sorveglianza. Al di là delle mappe e delle infografiche, ciò che emerge è un cambio di assetto temporaneo ma radicale, che riguarda la mobilità, gli accessi, la vita quotidiana di residenti, lavoratori e visitatori. Esclusa la giornata del 2 febbraio, il vero snodo critico si concentra tra il 5 e il 6 febbraio, con un sistema di chiusure progressive che ridisegna la geografia urbana dal centro storico fino alle grandi venue periferiche. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Milano Cortina 2026: le Olimpiadi ridisegnano Milano tra zone rosse e città blindata

Approfondimenti su Milano Cortina 2026

Il governo ha presentato un piano sicurezza da 50 milioni di euro per le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026.

A una settimana dall’inizio delle Olimpiadi invernali a Milano e Cortina, la regione decide di mantenere alcune restrizioni già viste durante il Covid-19.

Milano Cortina 2026: Olimpiadi Sostenibili, un Ponte tra Italia e Cina nello Sport

