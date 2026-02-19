Olimpiadi 2026 il programma del 19 febbraio di Milano Cortina
Il 19 febbraio, le Olimpiadi di Milano-Cortina portano in scena nuove gare. La giornata inizia alle 9 con diverse discipline, tra sci alpino e biathlon, che attirano l’attenzione degli appassionati. La speranza dell’Italia di conquistare più medaglie si fa sentire mentre atleti italiani si preparano a scendere in pista. Le prove si svolgono in diverse località delle Dolomiti, con spettatori pronti a tifare i loro campioni. La giornata promette emozioni e sorprese per gli appassionati di sport in tutto il Paese.
L'Italia vuole ampliare il proprio medagliere anche in questo giovedì 19 febbraio. Si parte alle ore 9. Diretta TV in chiaro su Rai 2 e per abbonati con Eurosport.🔗 Leggi su Fanpage.it
Olimpiadi Milano-Cortina 2026: programma e protagonisti azzurri del 10 febbraioMartedì 10 febbraio si apre una giornata intensa alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.
Olimpiadi Milano Cortina 2026: il programma di oggi (7 febbraio) e dove vederle in TVOggi le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 entrano nel vivo con la quarta giornata di gare.
GRASSL FANTASTICO! Quarto dopo il programma corto del singolo maschile | #MilanoCortina2026
Argomenti discussi: Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026: italiani in gara domani, mercoledì 18 febbraio; Olimpiadi, il programma di lunedì 16 febbraio; Franzoni, Paris, Wierer e Vittozzi: il programma dell'11 febbraio; Italiani in gara domani 15 febbraio · Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026.
Pattinaggio artistico oggi, Olimpiadi 2026: orario libero femminile, tv, programma, streamingOggi, giovedì 19 febbraio, si chiude ufficialmente il programma di pattinaggio artistico alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Per l'occasione, ... oasport.it
Calendario hockey ghiaccio femminile oggi, Olimpiadi 2026: orari finali Svezia-Svizzera e Canada-USA, tv, programma, streamingIl torneo femminile di hockey su ghiaccio, alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, è pronto ad assegnare le sue medaglie. Dopo un lungo cammino infatti, ... oasport.it
Milano Cortina 2026. Pietro Sighel cade dopo le "sportellate" del canadese Laoun: il pubblico si infuria Segui le gare su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2026/02/milano-cortina-18-febbraio-biathlon-short-trak-sci-di-fondo-slalom-57b434f4-f03f-444 facebook
18/2/26.Olimpiadi Milano Cortina 2026. L'Italia sempre 2ª: due medaglie anche oggi: - l'argento nella Staffetta donne short track - il bronzo nello Sci di fondo maschile: team sprint Arianna Fontana con l’argento nella staffetta arriva a 14 medaglie olimpiche:rec x.com