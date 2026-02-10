Olimpiadi Milano-Cortina 2026 | programma e protagonisti azzurri del 10 febbraio

Martedì 10 febbraio si apre una giornata intensa alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Sul ghiaccio e sulla neve, gli atleti italiani cercano di mettersi in mostra in diverse discipline. Gli occhi sono puntati sui protagonisti azzurri, pronti a dare il massimo in un calendario ricco di competizioni.

Martedì 10 febbraio i Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026 offrono un calendario denso di eventi, con numerose competizioni in programma e molte opportunità per gli atleti azzurri di distinguersi. Dopo una terza giornata in cui l’Italia ha visto spezzarsi la striscia di podi, pur mantenendo comunque il passo con importanti qualificazioni, il programma di oggi si presenta molto articolato e ricco di finali. Saranno disputate ben nove gare per l’oro, con grande attenzione su discipline come biathlon, sci alpino combinato a squadre, curling misto e sprint di fondo. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv.🔗 Leggi su Sportface.it

Gli atleti italiani scendono in pista e sulla neve per la prima giornata di gare a Milano e Cortina.

Domani alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 si assegnano nove medaglie.

Olimpiadi Milano-Cortina 2026: sicurezza al massimo livello - Re Start 03/02/2026

