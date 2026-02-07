Olimpiadi Milano Cortina 2026 | il programma di oggi 7 febbraio e dove vederle in TV

Oggi le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 entrano nel vivo con la quarta giornata di gare. Dopo le prove preliminari e la cerimonia di apertura di ieri sera, le competizioni si fanno più intense. Gli atleti sono pronti a scendere in pista, mentre gli spettatori possono seguire tutto in diretta TV. La giornata promette emozioni e sfide decisive per le medaglie.

Entrano finalmente nel vivo le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Oggi, sabato 7 febbraio, va in scena la quarta giornata di gare, la prima davvero decisiva dopo le prove preliminari e la suggestiva Cerimonia d’Apertura andata in scena ieri sera. È il giorno delle prime medaglie olimpiche, con un programma ricchissimo che coinvolge neve, ghiaccio e trampolini, regalando spettacolo dalle Alpi alla pianura. Il primo titolo in palio sarà quello della discesa libera maschile, in programma a Bormio alle ore 11.30. Grande attesa per gli azzurri: Dominik Paris, Florian Schieder, Giovanni Franzoni e Mattia Casse proveranno a esaltare il pubblico italiano su una pista che conoscono molto bene.🔗 Leggi su Funweek.itImmagine generica

