Oggi, giovedì 19 febbraio, gli italiani scendono in pista alle Olimpiadi 2026. La giornata si concentra su poche gare, ma ogni risultato conta per il medagliere. Alle 9:05, il team di curling maschile affronta la Svizzera nell’ultima partita del round robin, decisiva per l’accesso alle fasi finali. La squadra azzurra punta a consolidare il suo percorso e assicurarsi un passo avanti nel torneo. La giornata si preannuncia intensa, con gli occhi puntati sui match che potrebbero cambiare gli equilibri della competizione.

Non tante gare da medaglia, ma comunque una giornata importantissima per l’Italia Team. Già in mattinata saranno due gli eventi da seguire: alle 9:05 il curling maschile sfida la Svizzera nell’ultimo match del round robin. In caso di vittoria, sarà semifinale. E sarebbe già un traguardo incredibile. Dalle 9:50 comincia lo sci alpinismo con Giulia Murada che è competitiva per il podio, anche se sfiderà la forte francese Emily Harrop. In serata invece, alle 19, il programma libero di pattinaggio di figura, con Lara Naki Gutmann alla ricerca di una medaglia nonostante abbia sbagliato su un salto nel programma corto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Olimpiadi 2026, gli italiani in gara oggi giovedì 19 febbraio: il programma con orari, finali e risultati | Dove vedere in tv

