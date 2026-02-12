Questa mattina alle Olimpiadi di Milano-Cortina, le atlete italiane scendono in pista per il superG femminile. Sofia Goggia punta a conquistare la sua seconda medaglia dopo il bronzo della discesa, mentre le altre sperano di fare bene dopo le delusioni nel superG maschile e il successo nello slittino. La gara si svolge oggi e gli appassionati sono già incollati alla tv per seguire le emozioni in diretta.

Dopo il trionfo nello slittino e le delusioni nel superG maschile, è il giorno del superG femminile con Sofia Goggia alla ricerca della seconda medaglia dopo il bronzo nella discesa. C’è anche Federica Brignone. Ma è anche il momento di altre due leggende italiane: Francesca Lollobrigida torna nel pattinaggio di velocità, nei 5000mila metri. In questa gara, la laziale di Frascati ha vinto l’oro ai Campionati del mondo su singola distanza ad Hamar 2025, dove è diventata la prima donna italiana di sempre a vincere una medaglia d’oro. In serata scende in pista anche Arianna Fontana. Dopo il successo nella staffetta mista, Fontana prova a vincere ancora nella finale dei 500m, dove ha già trionfato a Pyeongchang 2018 e Beijing 2022, per raggiungere la tredicesima medaglia olimpica, che significherebbe record italiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Olimpiadi 2026, gli italiani in gara oggi giovedì 12 febbraio | Orari e finali: programma e dove vedere in tv

Approfondimenti su Olimpiadi 2026

Questa mattina a Milano e Cortina sono partite ufficialmente le Olimpiadi invernali 2026.

Oggi gli italiani scendono in pista per le finali delle Olimpiadi di Milano-Cortina.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Olimpiadi 2026

Argomenti discussi: Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026: italiani in gara oggi, venerdì 6 febbraio; Olimpiadi invernali 2026: il calendario delle gare degli italiani più attesi a Milano Cortina; Olimpiadi invernali 2026, gli atleti italiani in gara e il programma di oggi 10 febbraio; Milano-Cortina, tutti gli italiani in gara per disciplina | Spedizione record: dai rientri di Brignone e….

Olimpiadi 2026, gli italiani in gara oggi giovedì 12 febbraio | Orari e finali: programma e dove vedere in tvL'Italia punta ad altre medaglie: nel superG è il giorno di Goggia e Brignone. Poi tocca a Lollobrigida e Fontana nello short track ... ilfattoquotidiano.it

Olimpiadi invernali 2026, gli atleti italiani in gara e il programma di oggi 11 febbraioLeggi su Sky TG24 l'articolo Olimpiadi invernali 2026, gli atleti italiani in gara e il programma di oggi 11 febbraio ... tg24.sky.it

“Giorgia Meloni dice che chi manifesta contro le Olimpiadi è nemico dell’Italia e degli italiani Io l’ho sentita balbettare e non dir nulla, davanti a un soldato colono israeliano che ha fatto inginocchiare due carabinieri con in mano un mitra. Non l’ho sentita dire - facebook.com facebook

Olimpiadi invernali 2026, atleti italiani in gara oggi 11 febbraio x.com