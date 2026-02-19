Olimpiadi 2026 gli azzurri del curling puntano alle semifinali Oggi l’esordio dello sci alpinismo – la diretta
Gli azzurri del curling affrontano oggi la Svizzera nella tredicesima giornata delle Olimpiadi di Milano-Cortina, sperando di qualificarsi alle semifinali. La squadra italiana si gioca una posizione importante in questa fase della competizione, cercando di conquistare una vittoria decisiva. Intanto, si prepara anche il debutto dello sci alpinismo, con gli atleti pronti a scendere in gara nelle prossime ore. La giornata promette emozioni e sfide intense per gli sportivi italiani e non solo.
Per le Olimpiadi 2026 di Milano-Cortina la tredicesima giornata parte con il curling maschile, che contro la Svizzera cerca l’accesso alle semifinali di questa sera. Attesa per le finali dell’ hockey femminile e per il pattinaggio di figura e di velocità. Oggi inizia anche il programma dello sci alpinismo. Gli Azzurri proveranno a incrementare un medagliere già da record. QUI IL PROGRAMMA DI OGGI, 19 FEBBRAIO SI PARTE!? Day 13 of the Olympic Games!???Here are the medal events scheduled for today: 13:55 Ski Mountaineering Women's Sprint 14:00 Nordic Combined Team Sprint, Cross-Country 14:15 Ski Mountaineering Men's Sprint 14:40 Ice Hockey Women's Bronze. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Milano Cortina, le gare di oggi: dall’esordio dello sci alpinismo al pattinaggio di figura, orari e dove vedere gli azzurriOggi a Milano Cortina si svolgono diverse competizioni, tra cui il debutto dello sci alpinismo alle Olimpiadi invernali.
Azzurri a caccia di podio nel debutto della disciplina: l'Italia dello Sci Alpinismo alle OlimpiadiLa squadra italiana di sci alpinismo scende in pista per la sua prima gara olimpica.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
