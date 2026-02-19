Olimpiadi 2026 gli azzurri del curling puntano alle semifinali Oggi l’esordio dello sci alpinismo – la diretta

Per le Olimpiadi 2026 di Milano-Cortina la tredicesima giornata parte con il curling maschile, che contro la Svizzera cerca l’accesso alle semifinali di questa sera. Attesa per le finali dell’ hockey femminile e per il pattinaggio di figura e di velocità. Oggi inizia anche il programma dello sci alpinismo. Gli Azzurri proveranno a incrementare un medagliere già da record. QUI IL PROGRAMMA DI OGGI, 19 FEBBRAIO SI PARTE!? Day 13 of the Olympic Games!???Here are the medal events scheduled for today: 13:55 Ski Mountaineering Women's Sprint 14:00 Nordic Combined Team Sprint, Cross-Country 14:15 Ski Mountaineering Men's Sprint 14:40 Ice Hockey Women's Bronze. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Milano Cortina, le gare di oggi: dall’esordio dello sci alpinismo al pattinaggio di figura, orari e dove vedere gli azzurriOggi a Milano Cortina si svolgono diverse competizioni, tra cui il debutto dello sci alpinismo alle Olimpiadi invernali.

Azzurri a caccia di podio nel debutto della disciplina: l'Italia dello Sci Alpinismo alle OlimpiadiLa squadra italiana di sci alpinismo scende in pista per la sua prima gara olimpica.

Olimpiadi, il medagliere di Milano Cortina 2026 aggiornato: Italia a quota 26Per approfondire: Olimpiadi invernali, le medaglie vinte dall’Italia a Milano Cortina 2026 ... tg24.sky.it

Atleti italiani alle Olimpiadi Invernali 2026: tutti gli azzurri e le azzurre protagonisti a Milano e CortinaEcco l'elenco con tutti i nomi degli atleti italiani alle Olimpiadi Invernali 2026 di Milano Cortina: saranno 196, suddivisi tra 103 uomini e 93 donne ... vogue.it

Olimpiadi Milano-Cortina, gli azzurri del curling sfidano la Svizzera per la semifinale x.com

Olimpiadi invernali, tutti gli azzurri in gara oggi 18 febbraio: speranze da biathlon, sci di fondo e short track Occhi anche sul curling con la fase a gironi della prova a squadre sia degli uomini che delle donne Leggi l’articolo completo al link nel primo commento facebook