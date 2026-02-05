Azzurri a caccia di podio nel debutto della disciplina | l' Italia dello Sci Alpinismo alle Olimpiadi

La squadra italiana di sci alpinismo scende in pista per la sua prima gara olimpica. Tre atleti rappresentano l’Italia, pronti a conquistare un podio in una disciplina nuova di zecca ai Giochi di Milano Cortina. La competizione è iniziata e gli azzurri puntano a dare il massimo, sperando di portare a casa una medaglia.

Alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, l’Italia potrà contare su una rappresentanza valtellinese nello sci alpinismo, con atleti ufficialmente selezionati per competere ai massimi livelli.

Questa mattina si è svolta la presentazione ufficiale delle regole e del programma dello sci alpinismo alle Olimpiadi di Milano-Cortina.

