Olevano sul Tusciano 1500 cittadini senza medico di base | il sindaco scrive a Fico

A Olevano sul Tusciano, 1500 persone non hanno più un medico di base da oltre un anno, a causa del pensionamento di due medici. La carenza di personale ha lasciato molti cittadini senza assistenza sanitaria, nonostante i tentativi di copertura temporanea. Il sindaco ha scritto a Fico per chiedere interventi urgenti e ripristinare i servizi indispensabili. La mancanza di medici si fa sentire soprattutto nelle zone più isolate del paese, dove l’assistenza diventa sempre più difficile da ottenere. La situazione rimane critica e senza risposte immediate.

Emergenza sanitaria nel Salernitano dopo il pensionamento di due dottori. Inutili finora le soluzioni tampone dell'Asl. La richiesta di interventi straordinari alla Regione Sono mille e cinquecento i cittadini rimasti privi di assistenza sanitaria di base. L'emergenza interessa Olevano sul Tusciano da oltre un anno, in seguito al pensionamento di due medici di medicina generale e alla scadenza degli incarichi provvisori che avevano tamponato la situazione solo per un breve periodo. Le misure temporanee concordate con l'Asl non sono bastate a risolvere una crisi strutturale. Al termine delle supplenze i disagi si sono ripresentati, aggravati dalla totale mancanza di disponibilità da parte di nuovi professionisti ad assumere l'incarico in pianta stabile nel comune salernitano.🔗 Leggi su Salernotoday.itImmagine generica

