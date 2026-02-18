Olevano sul Tusciano 1500 cittadini senza medico di base | il sindaco scrive a Fico

A Olevano sul Tusciano, 1500 persone non hanno più un medico di base da oltre un anno, a causa del pensionamento di due medici. La carenza di personale ha lasciato molti cittadini senza assistenza sanitaria, nonostante i tentativi di copertura temporanea. Il sindaco ha scritto a Fico per chiedere interventi urgenti e ripristinare i servizi indispensabili. La mancanza di medici si fa sentire soprattutto nelle zone più isolate del paese, dove l’assistenza diventa sempre più difficile da ottenere. La situazione rimane critica e senza risposte immediate.

Emergenza sanitaria nel Salernitano dopo il pensionamento di due dottori. Inutili finora le soluzioni tampone dell'Asl. La richiesta di interventi straordinari alla Regione Sono mille e cinquecento i cittadini rimasti privi di assistenza sanitaria di base. L'emergenza interessa Olevano sul Tusciano da oltre un anno, in seguito al pensionamento di due medici di medicina generale e alla scadenza degli incarichi provvisori che avevano tamponato la situazione solo per un breve periodo. Le misure temporanee concordate con l'Asl non sono bastate a risolvere una crisi strutturale. Al termine delle supplenze i disagi si sono ripresentati, aggravati dalla totale mancanza di disponibilità da parte di nuovi professionisti ad assumere l'incarico in pianta stabile nel comune salernitano.🔗 Leggi su Salernotoday.it Leggi anche: Olevano sul Tusciano avrà due consiglieri provinciali Leggi anche: Olevano sul Tusciano, appuntamento con i laboratori e gli spettacoli di "Porto di Parole" Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Olevano sul Tusciano, anziana annega nel fiume: corpo trovato in acquaTragedia ad Olevano Sul Tusciano. Una donna, 73enne residente ad Olevano Sul Tusciano, è stata trovata priva di vita annegata nel fiume Tusciano dai carabinieri, i volontari della Protezione civile e ... ilmattino.it Olevano sul Tusciano, volontari in campo per ripulire il fiume Tusciano: i riifuti raccolti a disposizione degli artisti del ricicloSabato e domenica, ad Olevano Sul Tusciano, l' A.p.s. Casa Pachamama, organizza per il 6° anno consecutivo, la pulizia del fiume Tusciano, grazie all’attività di numerosi volontari, con l'intento di ... ilmattino.it AD OLEVANO SUL TUSCIAN, 1500 PERSONE SENZA MEDICO DI BASE DA UN ANNO Al Comune di Olevano sul Tusciano ben 1500 persone sono senza medico di base da più di un anno dopo il pensionamento di due medici. Alla scadenza degli incaric facebook A Venezia torna: Il Carnevale delle tradizioni con il pomeriggio dedicato ai Carnevali Italiani capitanati dall’UNPLI! Ad aprire la Campania con la Farsa carnevalesca di Eboli e il Carnevale dei poveri, da Olevano sul Tusciano Scopri di più carnevale.ven x.com