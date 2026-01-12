Olevano sul Tusciano avrà due consiglieri provinciali

Olevano sul Tusciano, con poco più di 6.500 abitanti, si distingue nell’ultima tornata delle elezioni provinciali, conquistando due posti nel consiglio provinciale. Questa rappresentanza significativa riflette l’importanza del comune all’interno del territorio e sottolinea l’attenzione verso le realtà locali nelle scelte amministrative provinciali. La notizia evidenzia come anche i piccoli comuni possano avere un ruolo rilevante nel panorama politico locale.

Tempo di lettura: < 1 minuto Poco più di 6500 abitanti e ben due rappresentanti in consiglio provinciale: il comune di Olevano sul Tusciano batte un record con l’ultima tornata delle elezioni provinciali che si sono tenute ieri domenica 11 gennaio. Nel parlamentino di palazzo Sant’Agostino, sederà infatti sia il sindaco Michele Ciliberti, eletto nella lista A Testa Alta con 3743 voti che Il consigliere comunale Davide Zecca che conquista un seggio con la lista Partita socialista Avanti ( 2813v voti). L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

