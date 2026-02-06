Polizia | il nuovo front office dell' Ufficio immigrazione con 6 nuovi sportelli

Questa mattina a La Spezia è stato aperto il nuovo front office dell’Ufficio Immigrazione della Questura. Il questore Sebastiano Salvo ha tagliato il nastro, alla presenza di autorità civili, militari e religiose, tra cui il Prefetto Andrea Cantadori e il sindaco Pierluigi Peracchini. Sei nuovi sportelli sono pronti a velocizzare i servizi per i cittadini.

La Spezia, 6 febbraio 2026 - Inaugurato questa mattina, dal questore della Spezia Sebastiano Salvo, il nuovo front office dell’ Ufficio Immigrazione della Questura della Spezia, alla presenza del Prefetto Andrea Cantadori, del sindaco Pierluigi Peracchini e delle altre autorità civili, militari e religiose della provincia. Progetto realizzato in house, sfruttando competenze e professionalità della Questura della Spezia, è stato pensato per far fronte alle esigenze di un’utenza in costante aumento e per dotare il personale della polizia di un luogo di lavoro sicuro e confortevole. Risponde ai più moderni criteri di sicurezza dettati dalla normativa non solo per i luoghi di lavoro, ma anche per gli uffici aperti al pubblico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

