Due uomini sono stati denunciati a Frosinone per aver occupato un appartamento senza permesso. La Polizia li ha trovati all’interno dopo una segnalazione e li ha portati in commissariato. Ora rischiano una denuncia per invasione arbitraria.

Due uomini sono stati denunciati per invasione arbitraria di terreni eo edifici a Frosinone dopo che una segnalazione ha portato la Polizia di Stato a intervenire in un appartamento nella parte bassa della città. L’operazione è stata condotta nella giornata di ieri e i soggetti sono stati identificati e deferiti alla Procura della Repubblica. L’accertamento è stato motivato da ragioni di interesse pubblico e dal diritto all’informazione. Occupazioni abusive a Frosinone: i fatti Nella giornata di ieri la Polizia di Stato di Frosinone ha ricevuto una segnalazione relativa a una presunta occupazione di un appartamento situato nella parte bassa della città. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Occupano un appartamento senza averne diritto a Frosinone, due uomini denunciati per invasione arbitraria

