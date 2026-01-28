Occupano un appartamento senza averne diritto a Frosinone due uomini denunciati per invasione arbitraria
Due uomini sono stati denunciati a Frosinone per aver occupato un appartamento senza permesso. La Polizia li ha trovati all’interno dopo una segnalazione e li ha portati in commissariato. Ora rischiano una denuncia per invasione arbitraria.
Due uomini sono stati denunciati per invasione arbitraria di terreni eo edifici a Frosinone dopo che una segnalazione ha portato la Polizia di Stato a intervenire in un appartamento nella parte bassa della città. L'operazione è stata condotta nella giornata di ieri e i soggetti sono stati identificati e deferiti alla Procura della Repubblica. L'accertamento è stato motivato da ragioni di interesse pubblico e dal diritto all'informazione. Occupazioni abusive a Frosinone: i fatti Nella giornata di ieri la Polizia di Stato di Frosinone ha ricevuto una segnalazione relativa a una presunta occupazione di un appartamento situato nella parte bassa della città.
Reddito di Cittadinanza, intascano 560mila euro senza averne diritto: 55 denunciati nel Sannio
Nel Sannio, tra Benevento e provincia, nel 2025, i militari della Guardia di Finanza hanno individuato 55 persone che hanno illegittimamente percepito il Reddito di Cittadinanza e l'Assegno di Inclusione, intascando complessivamente 560 mila euro.
Occupano abusivamente un appartamento dell’A.T.E.R.: denunciati
Durante un controllo di routine, la Polizia di Stato ha scoperto due uomini che occupavano abusivamente un appartamento dell’A.
