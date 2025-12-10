Giravano con arnesi da scasso Denunciati due donne e un uomo

Nella frazione di Pieve Modolena, un controllo dei carabinieri ha portato alla scoperta di due donne e un uomo in possesso di arnesi da scasso. I soggetti, a bordo di un’autovettura, sono stati fermati durante un servizio di controllo e successivamente denunciati. L’episodio sottolinea l’attenzione delle forze dell’ordine nel prevenire attività illecite sul territorio.

Si trovavano a bordo di un’autovettura quando una pattuglia dei carabinieri della sezione radiomobile, intenta a svolgere venerdì pomeriggio scorso un servizio di controllo in via Ferruccio Ferrari, nella frazione di Pieve Modolena, li hanno fermati e trovati in possesso di arnesi da scasso. A finire nei guai, due donne di 31 e 47 anni ed un uomo di 31 anni, tutti e tre residenti a Reggio. Alla richiesta da parte dei militari di esibire i documenti, la conducente, palesava uno strano atteggiamento, in particolare insofferenza tanto da insospettire i militari che hanno così deciso di approfondire i controlli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Giravano con arnesi da scasso. Denunciati due donne e un uomo

"#Arnesi" - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X

Giravano con arnesi da scasso. Denunciati due donne e un uomo - Si trovavano a bordo di un’autovettura quando una pattuglia dei carabinieri della sezione radiomobile, intenta a svolgere venerdì pomeriggio ... Secondo ilrestodelcarlino.it