A Civitanova, tre persone hanno preso di mira la casa di due anziani, entrando senza permesso e restando per mesi. La famiglia ha scoperto l'occupazione quando ha trovato le finestre rotte e altri segni di intrusione. Gli aggressori si sono installati nell’abitazione, usandola come rifugio e lasciando tracce di presenza, come cibo e oggetti personali. La polizia ha identificato e denunciato i responsabili, che ora rischiano sanzioni penali. La vicenda ha suscitato preoccupazione tra i residenti della zona.

Civitanova, 19 febbraio 2026 – Occupano abusivamente per mesi la casa al mare di una coppia di anziani. Ma vengono scoperti e denunciati dai carabinieri. I militari della stazione di Caldarola, a seguito di una dettagliata denuncia-querela sporta dai due coniugi, residenti a Serrapetrona, hanno denunciato alla procura tre persone, già note alle forze dell’ordine: una 19enne di Casoli (in provincia di Chieti), una 42enne di Chieti e un 47enne di Civitanova. L’attività investigativa ha permesso di ricostruire una vicenda iniziata lo scorso novembre. Secondo quanto accertato dai carabinieri, i tre indagati avrebbero occupato arbitrariamente l’appartamento a Civitanova di proprietà dei due anziani. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Occupano la casa di due anziani: tre denunce

