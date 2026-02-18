Nuovo Portale della Genitorialità Inps per richiedere i bonus famiglia come funziona
L'Inps ha lanciato il nuovo Portale della Genitorialità, perché molte famiglie trovavano complicato richiedere i bonus famiglia. Il portale raccoglie in un solo sito tutte le procedure e i documenti necessari per ottenere congedi, sussidi e bonus dedicati ai nuclei familiari. Ora le persone possono consultare facilmente le informazioni e fare le richieste online senza dover navigare tra più pagine.
È stato presentato il nuovo Portale della Famiglia e della Genitorialità. Si tratta di un ecosistema progettato per offrire in un unico spazio tutte le informazioni necessarie per accedere a bonus, congedi e sussidi inerenti al nucleo familiare e alla genitorialità. Per come è stato presentato, il nuovo Portale della Famiglia e della Genitorialità permette di collegare famiglie e genitori a oltre 300 servizi. Si tratta di uno strumento utile che permette a una platea di oltre 10 milioni di persone di avere un accesso più diretto a tutti i bonus spettanti. Viene definito un progetto che segna un passo avanti nell’approccio del welfare generativo e che mette al centro le esigenze reali dei genitori, offrendo un punto di accesso unico e trasparente per ogni fase della crescita dei figli, in base alla propria situazione familiare e al territorio di residenza. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
INPS, online il nuovo Portale della Famiglia e della GenitorialitàL'INPS ha lanciato il nuovo Portale della Famiglia e della Genitorialità, per offrire servizi più semplici e immediati ai cittadini.
