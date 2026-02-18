INPS online il nuovo Portale della Famiglia e della Genitorialità

L'INPS ha lanciato il nuovo Portale della Famiglia e della Genitorialità, per offrire servizi più semplici e immediati ai cittadini. La creazione del portale nasce dall’esigenza di semplificare l’accesso alle pratiche legate alle famiglie e ai genitori, riducendo i tempi di attesa e migliorando la trasparenza. Il sito permette di consultare facilmente tutte le informazioni e di richiedere i bonus e le agevolazioni disponibili, direttamente online.

