Nuovo ospedale di Terni con il project financing si sarebbero spesi oltre 2,3 miliardi di euro

I capigruppo di maggioranza in Regione e alcuni consiglieri regionali di Terni hanno espresso dubbi sul progetto per il nuovo ospedale. Si parla di oltre 2,3 miliardi di euro spesi con il project financing, ma ancora non ci sono decisioni definitive. La discussione si infiamma tra chi sostiene l'investimento e chi chiede maggiore attenzione ai costi. La questione resta aperta, e i politici continuano a confrontarsi sulla fattibilità dell’opera.

"Gli umbri e i ternani meritano chiarezza e trasparenza sui costi reali del nuovo ospedale. Prima di tutto - spiegano gli esponenti della maggioranza - è bene chiarire che la stima di 180 milioni di euro per la realizzazione dal sindaco di Terni, Stefano Bandecchi, che si è impegnato a presentare entro 30 giorni un documento di fattibilità delle alternative progettuali, passaggio tecnico indispensabile per valutare in modo oggettivo localizzazione, costi, soluzioni progettuali e sostenibilità complessiva dell'intervento, dovrà essere verificata in conformità agli standard definiti dalle leggi di settore.

