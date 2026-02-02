Si insedia il nuovo Consiglio regionale al via la dodicesima legislatura | prima seduta in via Gentile

Questa mattina il nuovo Consiglio regionale pugliese si è riunito per la prima seduta della dodicesima legislatura. I 50 consiglieri, tra vecchi e nuovi, si sono seduti sui banchi di via Gentile, dando ufficialmente il via al mandato.

Debutto per i 50 consiglieri eletti. Matarrelli nuovo presidente dell'assise, Vaccarella e Perrini vice. Decaro: "Prima che un presidente sarò un consigliere, lavorerò con voi" Consiglio regionale pugliese al debutto. Ha preso ufficialmente il via oggi la XII legislatura. Tra 'veterani' e new entry, questa mattina i 50 consiglieri eletti hanno preso posto tra i banchi di via Gentile per la seduta di insediamento. Dopo la proclamazione degli eletti, la seduta è proseguita con l'elezione del nuovo ufficio di presidenza. A prendere il posto della presidente uscente, Loredana Capone, il dem brindisino Toni Matarrelli, indicato dalla maggioranza, come ha spiegato il capogruppo Pd Stefano Minerva, per la sua "grande esperienza e capacità istituzionale, per la capacità di stare tra le persone e ascoltarle".🔗 Leggi su Baritoday.it

Si insedia il nuovo Consiglio regionale della Puglia: prima seduta in via GentileE' il giorno del debutto per il nuovo Consiglio regionale pugliese. A più di due mesi dalle elezioni che hanno eletto nuovo presidente della Puglia Antonio Decaro, si tiene oggi la prima seduta

