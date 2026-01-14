Il vice questore aggiunto Rosario Gagliardi è stato nominato nuovo dirigente del commissariato di Chiusi - Chianciano Terme, sostituendo Enza De Fusco, che ha lasciato l’incarico lo scorso settembre. La nomina è stata annunciata in seguito a un passaggio di consegne ufficiale. La sua presenza mira a garantire continuità e attenzione alle esigenze della comunità, nel rispetto delle funzioni di pubblica sicurezza.

Il vice questore aggiunto Rosario Gagliardi è il nuovo dirigente del commissariato di pubblica sicurezza di Chiusi - Chianciano Terme, incarico lasciato lo scorso settembre da Enza De Fusco che è stata ringraziata dal questore Ugo Angeloni per la dedizione e la professionalità dimostrate nel corso della sua carriera al servizio dell’amministrazione della pubblica sicurezza e per il suo impegno. Classe 1979, 45 anni, originario della provincia di Napoli, il nuovo commissario Rosario Gagliardi è laureato in Giurisprudenza, è entrato nella Polizia di Stato nel 2002 come agente ausiliario di leva. Nel 2003 è stato trasferito alla questura di Napoli, dove ha prestato servizio fino al 2005, per poi approdare alla questura di Firenze fino al 2007. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Nuovo dirigente per il commissariato

Leggi anche: Polizia, novità per il commissariato di Cornigliano: Scognamiglio nuovo dirigente reggente

Leggi anche: Pietralata, il Comune bussa al Governo per il nuovo commissariato vicino allo stadio della Roma

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

La Polizia di Stato di Vicenza accoglie il nuovo Dirigente del Commissariato di Bassano del Grappa; BASSANO DEL GRAPPA | DI PAOLA E’ IL NUOVO DIRIGENTE DEL COMMISSARIATO: «PREVENZIONE E CONTROLLO DEL TERRI…; Chiusi: il Vice Questore Aggiunto della Polizia di Stato Rosario Gagliardi è il nuovo dirigente del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Chiusi – Chianciano Terme, lasciato lo scorso settembre dalla dottoressa Enza De Fusco, la Vice Questore giunta a Sien; Chiusi-Chianciano Terme, Rosario Gagliardi è il nuovo dirigente del commissariato di Pubblica sicurezza.

Nuovo dirigente per il commissariato - Il vice questore aggiunto Rosario Gagliardi è il nuovo dirigente del commissariato di pubblica sicurezza di Chiusi - msn.com