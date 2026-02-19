Nuovo crollo a Vietri al via i lavori di ripristino | parla il sindaco

Il crollo di un muro a Vietri ha causato l’interruzione di alcune strade nella frazione Marina. Questa mattina sono iniziati i lavori di messa in sicurezza dell’edificio di proprietà della Provincia, situato in via Pellegrino, chiamato “Regina Margherita”. Il sindaco ha annunciato che le operazioni serviranno a evitare altri smottamenti e a garantire la sicurezza dei residenti. La zona è stata immediatamente evacuata e i lavori proseguiranno nelle prossime ore. La situazione resta sotto controllo.

A cedere, come è noto, è stata una porzione di muro dell'edificio di proprietà della Provincia, sito in via Pellegrino, nella frazione Marina di Vietri sul Mare Al via, stamattina, i lavori di ripristino della porzione di muro dell'edificio di proprietà della Provincia, sito in via Pellegrino, nella frazione Marina di Vietri sul Mare, noto come "Regina Margherita". Il distacco ha causato la caduta di calcinacci e laterizi nella piazza sottostante, nei pressi della Chiesa di Sant'Antonio da Padova.