Crollo del muro di cinta dello stadio comunale per il maltempo Comune affida i lavori di ripristino
A causa del maltempo, il muro di cinta dello stadio comunale di Capua è crollato. Il Comune ha avviato le procedure per affidare i lavori di ripristino, affidandosi al settore lavori pubblici. L’intervento mira a garantire la sicurezza e la stabilità dell’impianto sportivo di via Pomerio, ripristinando le condizioni precedenti nel rispetto delle normative vigenti.
Il responsabile del settore lavori pubblici del comune di Capua ha avviato le procedure di affidamento per il rifacimento dl muro di cinta del campo sportivo di via Pomerio.A causa del forte maltempo il 5 febbraio 2023 si verificò la caduta della porzione muraria del campo sportivo di via Pomerio. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Leggi anche: Approvata convenzione, via ai lavori per il ripristino di una parte di Cinta Magistrale
Leggi anche: Crollo del muro a Fegino: 200 mila euro per il ripristino
Questura, crolla il muro di cinta nel cantiere del nuovo edificio: «Episodio gravissimo, conferma delle criticità» - A segnalarlo, sollecitando un intervento urgente del Comune e della polizia locale, sono ... ilgazzettino.it
Crollo in viale Bustichini. Sul muro sarà necessaria una verifica di stabilità - È la prima valutazione tecnica emersa dal sopralluogo di pompieri e tecnici. lanazione.it
Un anno fa il crollo del muro ad Ariano: indagini completate ma è tutto fermo #ArianoIrpino - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.