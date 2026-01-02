Crollo del muro di cinta dello stadio comunale per il maltempo Comune affida i lavori di ripristino

A causa del maltempo, il muro di cinta dello stadio comunale di Capua è crollato. Il Comune ha avviato le procedure per affidare i lavori di ripristino, affidandosi al settore lavori pubblici. L’intervento mira a garantire la sicurezza e la stabilità dell’impianto sportivo di via Pomerio, ripristinando le condizioni precedenti nel rispetto delle normative vigenti.

