Aversa voragine in via San Paolo sindaco | Lavori di ripristino fino a domani verrà fatto esame geoelettrico

Potrebbero concludersi entro domani i lavori di ripristino della voragine apertasi nella notte tra sabato e domenica in via San Paolo, ad Aversa, a pochi passi dalla Diocesi. A causare lo sprofondamento del basolato sarebbero state le abbondanti piogge del fine settimana e, secondo quanto si apprende, anche una perdita riconducibile a un sistema fognario fragile e datato. Un’auto - una Lancia Y - che in quel momento stava transitando lungo l’arteria è rimasta intrappolata nella cavità. Provvidenziale l’intervento della polizia municipale e del carro attrezzi, che hanno consentito la rimozione del veicolo. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

Questa mattina i tecnici hanno completato i lavori di riparazione nel cortile della scuola elementare Linguiti di Aversa.

