Aversa voragine in via San Paolo sindaco | Lavori di ripristino fino a domani verrà fatto esame geoelettrico
Aversa, una voragine si è aperta in via San Paolo a causa delle intense piogge della notte tra sabato e domenica. Il sindaco annuncia che i lavori di riparazione termineranno entro domani e che verrà effettuato un esame geoelettrico per individuare eventuali problemi sottostanti. La voragine si è formata vicino alla sede della Diocesi, causando disagi ai residenti e al traffico locale.
Potrebbero concludersi entro domani i lavori di ripristino della voragine apertasi nella notte tra sabato e domenica in via San Paolo, ad Aversa, a pochi passi dalla Diocesi. A causare lo sprofondamento del basolato sarebbero state le abbondanti piogge del fine settimana e, secondo quanto si apprende, anche una perdita riconducibile a un sistema fognario fragile e datato. Un’auto - una Lancia Y - che in quel momento stava transitando lungo l’arteria è rimasta intrappolata nella cavità. Provvidenziale l’intervento della polizia municipale e del carro attrezzi, che hanno consentito la rimozione del veicolo. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
Aversa, si apre voragine nel cortile della Siani: zona isolata. Predisposti i lavori di ripristino
Aversa, voragine nel cortile della scuola: eseguiti interventi di ripristino, ma tra i genitori c’è preoccupazione
Questa mattina i tecnici hanno completato i lavori di riparazione nel cortile della scuola elementare Linguiti di Aversa.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
