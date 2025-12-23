Fico incontra il ministro della salute Schillaci | L' obiettivo è rafforzare il sistema sanitario regionale

Il Presidente della Regione Campania Roberto Fico ha incontrato questa mattina a Roma il ministro della Salute Orazio Schillaci.“Ringrazio il ministro Schillaci per la disponibilità e il confronto. È stato un incontro cordiale e proficuo. In un clima costruttivo ci siamo confrontati sulle. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

