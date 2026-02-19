Cultura nominati i nuovi direttori di 14 musei statali | chi sono

La Direzione generale musei del ministero della Cultura ha annunciato i nuovi direttori di 14 musei statali di seconda fascia, scelti dopo una selezione internazionale. La decisione è arrivata in seguito alle candidature di professionisti provenienti da vari paesi, che hanno presentato progetti innovativi per valorizzare le collezioni. Tra i nomi individuati ci sono esperti con anni di esperienza nel settore museale. La nomina mira a rafforzare l’offerta culturale e ad attrarre più visitatori. I nuovi direttori inizieranno il loro incarico nei prossimi mesi.

La Direzione generale musei del ministero della Cultura ha comunicato l’esito della selezione pubblica internazionale per il conferimento dell’incarico di direttore di 14 musei italiani di seconda fascia. Di seguito l’elenco dei nomi designati. I 14 nuovi direttori di musei italiani. Si tratta di: Guido Comis per il Museo storico e Parco del Castello di Miramare di TriesteDirezione regionale Musei nazionale Friuli-Venezia Giulia;. Denis Ton per il Complesso monumentale della Pilotta di Parma;. Luigi Gallo per i Musei Nazionali di BolognaDirezione Regionale Musei Nazionali Emilia Romagna;. Maria Elena Motisi per i Musei nazionali di Lucca;. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Cultura, nominati i nuovi direttori di 14 musei statali: chi sono Nominati i nuovi direttori dei 4 musei dell'area metropolitana per cui era aperta la selezioneLa direzione generale dei Musei ha annunciato i nuovi direttori di quattro musei dell’area metropolitana di Napoli, dopo aver concluso una selezione pubblica internazionale. Benedetti e Palomba, due nuovi direttori nominati da Asl 5Asl 5 ha annunciato la nomina della dottoressa Luana Benedetti come nuovo direttore di Neurologia e del dottor Michele Palomba come direttore di Ortopedia e Traumatologia. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Ministero della Cultura: nominati i nuovi direttori di 14 musei italiani; Musei statali, nominati 14 nuovi direttori: ecco chi guiderà i poli italiani; Nominati i nuovi direttori di 14 musei italiani, da Miramare a Trieste al Pantheon di Roma; Ministero della Cultura, nominati i direttori di 14 musei italiani: ecco tutti i nuovi incarichi. Nominati i nuovi direttori di 14 musei italiani, da Miramare a Trieste al Pantheon di RomaLe nomine sono state annunciate dal ministro Giuli e riguardano le istituzioni statali di seconda fascia. Tutti italiani i prescelti ... repubblica.it Musei statali: nominati 14 nuovi direttoriIl 18 febbraio 2026, la Direzione generale Musei del Ministero della Cultura ha annunciato i nomi dei nuovi direttori per quattordici istituti museali statali di seconda fascia. Tra le nomine, Luca Me ... it.blastingnews.com Il Ministero della Cultura ha nominato Luigi Gallo nuovo Direttore dei Musei Nazionali di Bologna – Direzione Regionale Musei Nazionali Emilia-Romagna, incarico di grande rilievo strategico nato dall’ultima riforma ministeriale che ha accorpato sotto ... x.com Musei italiani, 14 nuove nomine: chi guiderà Pantheon, Ercolano e Palazzo Reale di Napoli Il Ministero della Cultura nomina 14 nuovi direttori dei musei statali: dal Pantheon a Ercolano, ecco tutti i nomi e le sedi. The Ministry of Culture appoints 14 ne facebook