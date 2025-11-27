Social vietati ai minori di 16 anni | tutte le nuove regole in arrivo

Internet ci ha cambiato la vita. Nuovi modi di comunicare, messaggi istantanei, ricerche veloci, lavoro smart. Ma ha portato con sé anche delle controindicazioni: ansie, patologie e dipendenze con conseguenze gravi per la salute mentale, la vita scolastica, le relazioni e il benessere generale. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Social vietati ai minori di 16 anni: tutte le nuove regole in arrivo

Altre letture consigliate

Social vietati ai minori di 16 anni: tutte le nuove regole in arrivo Internet ci ha cambiato la vita. Nuovi modi di comunicare, messaggi istantanei, ricerche veloci, lavoro smart. Ma ha portato con sé anche delle controindicazioni: ansie, patologie e dipendenze c - facebook.com Vai su Facebook

Malesia. Dal prossimo anno vietati i social media agli under 16 Vai su X

Social vietati ai minori di 16 anni: tutte le nuove regole in arrivo - Il Parlamento europeo ha chiesto di fissare un’età minima per accedere ai social, all’Ai e ai siti di video sharing. Segnala europa.today.it

Il Parlamento europeo vuole vietare i social e l’intelligenza artificiale ai minori di 16 anni - Gli eurodeputati hanno infatti proposto che venga introdotta un'età minima per l'accesso non solo ai social, ma anche alle piattaforme di condivisione video e agli strumenti che utilizzano l' ... Come scrive fanpage.it

Blocco dei social media ai minori di 16 anni: dopo l'Australia, l'Italia e non solo, la Malesia si attiva - I social media sono sempre più nel mirino dei governi e anche la Malesia si sta attivando per proporre un blocco per i minori dei 16 anni, come accaduto in Australia e come si vuol fare in Italia. Riporta msn.com