È presto per dire con certezza come sarà un ipotetico Subaru Forester 2027 — ma basandoci sulle informazioni pubbliche e sulle tendenze recenti, possiamo fare alcune ipotesi plausibili su come potrebbe evolversi. Eccole Su cosa Subaru probabilmente continuerà (o evolverà). Design robusto e da SUV “all-terrain” — la generazione attuale (20252026) ha già una linea abbastanza muscolosa, con passaruota marcati, una griglia più aggressiva, fiancate scolpite e tetto rialzato, segno che Subaru vuole mantenere l’immagine del Forester come SUV versatile, adatto sia all’uso quotidiano sia al fuoristrada leggero. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

© Ilgiornaledigitale.it - Nuova Subaru Forester 2027: foto ed info del nuovo modello