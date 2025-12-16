Monreale Guardia Medica e 118 presso nella nuova sede in Contrada Cirba

A Monreale, dal 16 dicembre 2025, la Guardia Medica e il servizio 118 saranno trasferiti nella nuova sede di Piazzale Florio. L’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo ha comunicato il cambiamento al sindaco Alberto Arcidiacono, segnando un miglioramento nelle strutture dedicate all’assistenza sanitaria di emergenza e continuità assistenziale per la città.

Monreale, 16 dicembre 2025 – L’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo ha inviato una nota al sindaco Alberto Arcidiacono che informa la cittadinanza che, a partire da martedì 16 dicembre, il Servizio di Continuità Assistenziale (Guardia Medica) e il Servizio 118 di Monreale saranno trasferiti presso la nuova sede in Piazzale Florio n. 1, Contrada Cirba . L'articolo proviene da Monreale Live. Monrealelive.it

