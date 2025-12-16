Monreale Guardia Medica e 118 presso nella nuova sede in Contrada Cirba

A Monreale, dal 16 dicembre 2025, la Guardia Medica e il servizio 118 saranno trasferiti nella nuova sede di Piazzale Florio. L’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo ha comunicato il cambiamento al sindaco Alberto Arcidiacono, segnando un miglioramento nelle strutture dedicate all’assistenza sanitaria di emergenza e continuità assistenziale per la città.

© Monrealelive.it - Monreale, Guardia Medica e 118 presso nella nuova sede in Contrada Cirba Monreale, 16 dicembre 2025 – L’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo ha inviato una nota al sindaco Alberto Arcidiacono che informa la cittadinanza che, a partire da martedì 16 dicembre, il Servizio di Continuità Assistenziale (Guardia Medica) e il Servizio 118 di Monreale saranno trasferiti presso la nuova sede in Piazzale Florio n. 1, Contrada Cirba . L'articolo proviene da Monreale Live. Monrealelive.it La Polizia di Stato di Palermo insieme al 118 La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Monreale Press. . Da Monreale verso MilanoCortina2026 : il passaggio della fiamma olimpica. Alcune immagini di questa mattina Leggi l'articolo e guarda le foto nel primo commento - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.