Guardia medica ci siamo Da Albinia ad Orbetello Ecco la nuova sede

La Guardia medica di Orbetello si trasferisce presso la nuova sede della Casa di comunità, recentemente inaugurata nell’immobile ex Inam. La rinnovata postazione garantirà servizi di continuità assistenziale per i cittadini di Albinia e Orbetello, migliorando l’accesso e la qualità dell’assistenza sanitaria locale. La nuova sede rappresenta un passo avanti nell’offerta di servizi territoriali, assicurando un’assistenza più efficiente e vicina alle esigenze della comunità.

ORBETELLO Si arricchisce l’offerta di servizi della Casa di comunità di Orbetello. La Continuità assistenziale (ex Guardia medica) si trasferisce nella sede ex Inam inaugurata lo scorso luglio. Come previsto dalla procedura, gli utenti che vorranno accedere alla Guardia medica dovranno chiamare il numero regionale 116117, sarà l’operatore della centrale a fornire le indicazioni e, qualora ne venga riscontrata l’opportunità, a mettere in contatto l’utente con il medico della continuità assistenziale. Si va così completando l’offerta di servizi previsti dal Dm77 per le Case di comunità hub, come quella di Orbetello. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Guardia medica, ci siamo. Da Albinia ad Orbetello. Ecco la nuova sede Leggi anche: Monreale, Guardia Medica e 118 presso nella nuova sede in Contrada Cirba Leggi anche: La Guardia Medica delle Alte Groane cambia sede, dal 1° dicembre non sarà più a Seveso La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Guardia medica, ci siamo. Da Albinia ad Orbetello. Ecco la nuova sede. Guardia medica, ci siamo. Da Albinia ad Orbetello. Ecco la nuova sede - Caldesi: "Proseguiamo il lavoro di completamento di quanto previsto". lanazione.it

