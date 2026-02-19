Nuova allerta meteo su Bari e provincia | giovedì con forte vento
La Protezione Civile della Puglia ha emesso un'allerta meteo gialla per Bari e la sua provincia, a causa di un vento forte in arrivo. La previsione indica raffiche che potrebbero raggiungere i 70 kmh, creando disagi tra i residenti. La misura è valida a partire dalle 12 di giovedì e durerà fino alle 20. Le autorità invitano i cittadini a prestare attenzione e a evitare spostamenti non necessari. Le scuole e le strade principali sono già sotto monitoraggio.
La Protezione Civile Regionale della Puglia ha emesso un'allerta meteo gialla su Bari e provincia, valida dalle 12 del 19 febbraio e per le successive 8 ore. In particolare, si prevedono venti forti dai quadranti meridionali con raffiche di burrasca. Le condizioni dovrebbero restare simili anche nei prossimi giorni, con venti forti da nordovest a partire da sabato. Il cielo, secondo gli esperti di 3BMeteo.com, resterà sereno o poco nuvoloso, con basso rischio di precipitazioni sul territorio della Puglia. Prosegue, dunque, un febbraio all'insegna del tempo instabile su Bari e provincia.🔗 Leggi su Baritoday.it
Nuova allerta meteo su Bari e provincia: forte vento e mareggiateLa Protezione Civile regionale ha prorogato fino a mezzogiorno di lunedì 12 gennaio l’allerta meteo su Bari e provincia, a causa di forti venti e mareggiate.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
