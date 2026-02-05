Nuova allerta meteo su Bari e provincia | venerdì con forte vento

La Protezione Civile della Puglia ha emesso un’allerta gialla per vento forte su Bari e la sua provincia. Venerdì il cielo si prevedono raffiche intense che potrebbero causare disagi e problemi alla viabilità. Le autorità invitano i cittadini a prestare attenzione e a seguire gli aggiornamenti.

La Protezione Civile regionale della Puglia ha emesso un'allerta meteo gialla per vento forte su Bari e provincia. L'avviso è valido dalla mezzanotte di venerdì 6 febbraio e per le successive 16 ore.In particolare, si prevedono, in Puglia, venti da forti a burrasca dai quadranti occidentali, con.🔗 Leggi su Baritoday.it

La Protezione Civile regionale ha prorogato fino a mezzogiorno di lunedì 12 gennaio l’allerta meteo su Bari e provincia, a causa di forti venti e mareggiate.

Domenica allerta meteo su Bari e provincia.

