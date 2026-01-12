Nuova allerta meteo su Bari e provincia | forte vento e mareggiate

La Protezione Civile regionale ha prorogato fino a mezzogiorno di lunedì 12 gennaio l’allerta meteo su Bari e provincia, a causa di forti venti e mareggiate. Le condizioni avverse richiedono attenzione e precauzioni per garantire la sicurezza delle persone e delle attività locali. È importante seguire gli aggiornamenti ufficiali per rimanere informati sulle eventuali evoluzioni del maltempo.

E' stata prolungata fino a mezzogiorno di lunedì 12 gennaio l'allerta meteo della Protezione Civile regionale su Bari e provincia per il maltempo. Si prevedono forti venti da nord, con mareggiate lungo le coste esposte.Sarà una settimana all'insegna del freddo e delle basse temperature sul.

