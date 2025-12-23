La parità di genere come motore di crescita | quando l' equilibrio diventa valore comune

La parità di genere rappresenta un elemento fondamentale per lo sviluppo sostenibile e la crescita delle comunità. Nel contesto di BCC Felsinea, banca di credito cooperativo presente nelle province di Bologna e Modena, l’attenzione all’equilibrio di genere si traduce in un valore condiviso e strategico. Concludiamo il 2025 in modo positivo, confermando l’impegno verso pratiche inclusive che favoriscono il progresso sociale ed economico delle aree di riferimento.

