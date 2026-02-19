Nordio e Piantedosi a Bologna sabato sale la tensione in città

Sabato, a Bologna, si registra un aumento della tensione politica con la visita dei ministri Nordio e Piantedosi. La loro presenza coincide con una manifestazione di Fratelli d’Italia dedicata alla sicurezza, che si terrà nel centro della città. La decisione di portare avanti l’evento ha già scatenato proteste tra i residenti e alcune opposizioni. La polizia sta predisponendo misure di sicurezza per gestire eventuali disordini. La giornata promette di essere molto movimentata, con la città al centro di un confronto acceso.

I ministri ospiti di un’iniziativa di Fratelli d’Italia sulla sicurezza. Scontro con il Pd e riflettori puntati sul tema del Cpr. Incognita ordine pubblico Si preannuncia un sabato ad alta tensione politica a Bologna. I ministri Carlo Nordio e Matteo Piantedosi saranno in città per partecipare a una manifestazione organizzata da Fratelli d’Italia sul tema della sicurezza. L’iniziativa, inizialmente prevista in piazza XX Settembre, è stata poi spostata all’Hotel Savoia Regency, alla periferia della città, dopo le polemiche nate nelle scorse settimane. I vertici di FdI si erano rivolti alla Procura parlando di una fuga di notizie.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Referendum, sabato 21 l’evento FdI con i ministri Nordio e PiantedosiIl referendum e l’incontro di sabato 21 febbraio a Bologna sono legati alle dichiarazioni dei ministri Nordio e Piantedosi, che hanno confermato il loro sostegno alle proposte di riforma della giustizia e della sicurezza.

Nordio e Piantedosi a Bologna, l’evento "trasloca" al Savoia RegencyPer ragioni di sicurezza, l’evento “Non c’è sicurezza senza giustizia” con i ministri Nordio e Piantedosi si sposta al Savoia Regency di Bologna, dopo che le tensioni hanno portato a polemiche sulla sua precedente location.

