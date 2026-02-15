Nordio e Piantedosi a Bologna l’evento trasloca al Savoia Regency

Per ragioni di sicurezza, l’evento “Non c’è sicurezza senza giustizia” con i ministri Nordio e Piantedosi si sposta al Savoia Regency di Bologna, dopo che le tensioni hanno portato a polemiche sulla sua precedente location. La decisione arriva in un momento in cui l’attenzione sulla gestione dell’ordine pubblico è alta, e le autorità hanno deciso di adottare misure più stringenti. La scelta di cambiare sede mira a garantire un accesso più controllato e una maggiore tutela per i partecipanti.

L'iniziativa di Fratelli d'Italia "Non c'è sicurezza senza giustizia" si terrà il 21 febbraio in hotel e non più in piazza XX Settembre. Gli organizzatori: "Clima di tensione troppo alto" Cambia sede, dopo giorni di polemiche, l'evento "Non c'è sicurezza senza giustizia" che vedrà a Bologna la presenza dei ministri Carlo Nordio e Matteo Piantedosi. L'iniziativa, organizzata dai gruppi parlamentari di Fratelli d'Italia, si terrà sabato 21 febbraio all'Hotel Savoia Regency, in via del Pilastro, e non più in piazza XX Settembre, come previsto inizialmente. La decisione di trasferire l'incontro è maturata dopo le tensioni politiche dei giorni scorsi. Nordio e Piantedosi a Bologna, l'evento cambia sede e viene organizzato al Savoia Regency Per evitare ulteriori polemiche, l'evento "Non c'è sicurezza senza giustizia" si svolgerà al Savoia Regency di Bologna invece che in un'altra location prevista inizialmente. All'Hotel Savoia del Pilastro. Evento per il 'sì' al referendum. Arrivano Nordio e Piantedosi Il ministro Carlo Nordio e il ministro Matteo Piantedosi partecipano a un evento all'Hotel Savoia del Pilastro, promosso dai gruppi di Fratelli d'Italia, dopo che i due hanno criticato le recenti proposte di riforma della giustizia. FdI in piazza con Nordio e Piantedosi: mistero sulla fuga di notizie; Sicurezza, Nordio: nuova norma non è uno scudo penale; Referendum, sabato 21 l'evento FdI con i ministri Nordio e Piantedosi; Tutte le misure per evitare il ritorno delle Brigate rosse. Nordio e Piantedosi a Bologna, l'evento trasloca dopo le polemiche Si sposta da piazza XX settembre, vicino alla stazione, all'hotel Savoia Regency, in periferia, l'iniziativa 'Non c'è sicurezza senza giustizia' in programma sabato 21 a Bologna, con i ministri Carlo Nordio e Matteo Piantedosi. Il Pd annuncia Nordio e Piantedosi a Bologna, la destra va in procura: Come ha fatto a saperlo? BOLOGNA - Il Pd di Bologna annuncia, prima degli organizzatori, un'iniziativa in città del centrodestra con i ministri Piantedosi e Nordio. Fratelli d'Italia va in procura per chiedere come ha fatto. Si chiama 'Non c'è sicurezza senza giustizia' la giornata per il 'Sì' alla riforma del governo che si terrà all'Hotel Savoia Regency sabato 21 febbraio. Tra gli altri ospiti, Bignami, Malan, Griesi e Masini