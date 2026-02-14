Referendum sabato 21 l’evento FdI con i ministri Nordio e Piantedosi

Il referendum e l’incontro di sabato 21 febbraio a Bologna sono legati alle dichiarazioni dei ministri Nordio e Piantedosi, che hanno confermato il loro sostegno alle proposte di riforma della giustizia e della sicurezza. L’evento, promosso dai gruppi di Fratelli d’Italia alla Camera e al Senato, si svolgerà all’Hotel Savoia Regency in via del Pilastro. I due ministri parleranno di misure concrete per rafforzare la tutela dei cittadini e migliorare l’efficienza dei tribunali, coinvolgendo gli iscritti e gli elettori del partito.

Bologna, 14 febbraio 2026 - "Non c'è sicurezza senza giustizia", l'evento con i ministri Carlo Nordio (Giustizia) e Matteo Piantedosi (Interni), organizzato dai gruppi di Camera e Senato di Fratelli d'Italia, si terrà in mattinata sabato 21 febbraio all' Hotel Savoia Regency (via del Pilastro, 2). Una giornata che lega il tema del referendum – con i meloniani ovviamente in prima linea per il 'sì' - a quello di come rendere più sicuri i nostri territori. Si comincia alle 10 con l'introduzione di Galeazzo Bignami e Lucio Malan, rispettivamente capogruppo del partito alla Camera e al Senato, poi via all'intervista ai due ministri Nordio e Piantedosi, condotta da Daniele Capezzone, direttore de Il Tempo.