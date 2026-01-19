Festa a Tollo per i cento anni di nonna Isabella Civitarese

A Tollo, si celebra il centesimo compleanno di Isabella Civitarese, nata il 16 gennaio 1926. Dopo aver trascorso gran parte della vita nel suo paese, ha vissuto un breve periodo di sfollamento durante la Seconda guerra mondiale. La sua lunga vita rappresenta un importante patrimonio di storia e tradizione locale, testimonianza di un secolo di cambiamenti e di continuità.

Ha tagliato il traguardo dei cento anni Isabella Civitarese di Tollo. Nata il 16 gennaio 1926, la nonnina ha lasciato il suo paese solo per un breve periodo da ragazza, quando è stata costretta a sfollare durante il periodo della Seconda guerra mondiale.Oggi festeggia questo importante traguardo.🔗 Leggi su Chietitoday.it

Cento anni vissuti intensamente: nonna Netta festeggia con figli e nipoti

San Michele Salentino ha reso omaggio a Maria Antonia Cassese, nota come nonna Netta, in occasione del suo centesimo compleanno. L’evento ha coinvolto i figli e i nipoti, che hanno condiviso con lei questa tappa significativa della sua vita. Un momento di festa e di riconoscimento per un secolo vissuto con dedizione e affetto, simbolo di radici profonde e valori familiari.

Leggi anche: Festa per i 100 anni di nonna Giuseppina: "Bontà e gentilezza, il suo sorriso dà coraggio a tutti"

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Grande Festa del Vino a Tollo con piatti tipici artigianali di alta qualità - 14lug(lug 14)19:0015(lug 15)23:59Grande Festa del Vino a Tollo con piatti tipici artigianali di alta qualità ... abruzzonews.eu

MALFATTORI IN GIRO, ACQUA CHE MANCA E NOI A SAN BENITO!!!! Nel mentre propagano svariati tentativi di scasso, rubinetti a secco in via Mazzini e per il resto del paese razionamenti SASI (Tollo nel calendario fino al 19 gennaio!), il primo cittad - facebook.com facebook