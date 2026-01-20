Nel cuore del Niccone, il paese si prepara a celebrare un traguardo speciale: i cento anni di nonna Ada Bendini. Nata nel 1926 e profondamente legata alle sue radici, Ada rappresenta un esempio di lunga vita e di legame con la comunità. La sua festa è un momento di riconoscimento e di condivisione per tutto il paese, che si unisce per onorare questa significativa ricorrenza.

Niccone in festa per i 100 anni di Ada Bendini. Nata il 17 gennaio 1926 nel nicconese, territorio a cui è legatissima, non lo ha mai abbandonato. Qui si sposa alla fine della seconda guerra mondiale con Ugo Montanucci, l’amore della sua vita, ventando madre di Felicina e Massimo. Vedova a 49 anni, Ada si rimbocca le maniche e trova lavoro come operatrice in una struttura sanitaria di Umbertide, dove a lavorato fino alla pensione. Oggi vive circondata dall’affetto dei figli, dei Valentina, Claudia, Michele e Letizia e dei pronipoti Filippo, Alessandro, Mia e Lea. Vispa, serena e pienamente realizzata, cura le sue amicizie sedendosi spesso sulle panchine del parco del paese. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - I cento anni di nonna Ada. Un paese intero in festa

