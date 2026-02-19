Non solo Carola Rakete col governo che difende i confini alcune toghe firmano assegni in bianco alle Ong | verdetti politici

Il governo difende i confini, mentre alcune toghe firmano assegni in bianco alle ONG, tra cui Sea Watch. Recentemente, diverse sentenze giudiziarie sembrano favorire le operazioni delle associazioni, sfidando le decisioni politiche. Questo atteggiamento ha alimentato una battaglia tra politica e magistratura, con giudici che forniscono supporto a chi disobbedisce alle norme sui respingimenti. La situazione si fa sempre più tesa, con giudici e attivisti che continuano a mettere in discussione le scelte del governo sui migranti. La questione resta al centro del dibattito pubblico.

Sea Watch, toghe allineate con i disobbedienti. Non è più solo un cortocircuito giuridico, è una vera e propria sfida aperta a potere decisionale del governo. Le ultime notizie che arrivano dai tribunali siciliani delineano un quadro sconcertante: da un lato il Tribunale di Palermo che condanna lo Stato a risarcire con 76.000 euro (soldi dei contribuenti!) la Ong Sea Watch per il fermo della nave di Carola Rackete nel 2019. Dall'altro il Tribunale di Catania che revoca il fermo amministrativo alla Sea Watch 5, temendo che la sanzione possa "aggravarsi" in caso di nuove violazioni. In pratica, si smette di punire per paura di punire troppo.