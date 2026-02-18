Il tribunale di Palermo ha deciso che lo Stato deve pagare oltre 76 mila euro alla ONG Sea Watch, coinvolta nell’incidente del giugno 2019. La causa nasce dal fermo della nave SeaWatch 3, che la capitana Carola Rackete forzò per far sbarcare 42 migranti a Lampedusa. La decisione si basa sulla richiesta di risarcimento per il tempo di inattività e le spese legali sostenute dalla ong. La sentenza si aggiunge alle tensioni tra governo e organizzazioni umanitarie in materia di salvataggi nel Mediterraneo.

Il tribunale di Palermo ha stabilito che la ong Sea Watch dovrà essere risarcita dallo Stato per oltre 76mila euro per il fermo subito dalla nave SeaWatch 3, nel giugno del 2019, quando l’allora capitano Carola Rackete ha forzato il blocco navale si è imposta nel porto di Lampedusa per far sbarcare 42 migranti nell'isola. Le spese che sono state quantificate dal tribunale fanno riferimento a spese patrimoniali documentate, sostenute tra ottobre e dicembre del 2019, quindi spese portuali e di agenzia, carburante per mantenere la nave attiva, e spese legali. A renderlo noto è la stessa Ong con un messaggio affidato ai social: “Mentre il governo Meloni annuncia il 'blocco navale' e attacca le Ong del soccorso in mare, il diritto ancora una volta dà ragione alla disobbedienza civile”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Un altro schiaffo delle toghe al governo: risarcisca con 76mila euro l'ong della nave di Carola Rackete

