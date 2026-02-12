Blocco navale mazzata terribile alle Ong La minaccia al governo Meloni? Ricorrere alle toghe rosse…

Il governo ha approvato una nuova misura sull’immigrazione chiamata ‘blocco navale’, che ha già scatenato molte polemiche. Le Ong denunciano un colpo duro alle loro attività, mentre le opposizioni temono che il governo possa ricorrere alle toghe rosse per difendersi. La stretta, infatti, rischia di bloccare le operazioni di salvataggio nel Mediterraneo e di mettere in crisi il sistema di accoglienza. La questione si fa sempre più calda e le reazioni non si sono fatte attendere.

Fa male, malissimo, il nuovo provvedimento varato dal governo in materia di immigrazione, che introduce e regolamenta il 'blocco navale': La minaccia è, guarda caso, quella che su questo argomento funziona meglio. " Il ddl sui migranti arriverà in tribunale ", annuncia la rete internazionale delle Ong di cui fa parte Open Arms, i Casarini-boys, questa mattina, riunita per discutere il decreto varato ieri dal Consiglio dei ministri. "Bisogna dirla questa cosa, perché adesso noi stiamo attendendo l'iter parlamentare ma a un certo punto tutto questo arriverà in tribunale – spiega a LaPresse Valentina Brinis, advocacy officer di Open Arms -.

