Non sappiamo dove siamo | barca incagliata nella laguna con tre turisti a bordo
Una barca incagliata nella laguna ha messo in allarme tre turisti, che hanno chiamato alle prime ore del mattino. La causa del problema resta sconosciuta, ma i tre visitatori si sono trovati in difficoltà senza sapere dove si trovassero esattamente. La situazione ha portato le squadre di soccorso a intervenire prontamente per verificare le condizioni dei passeggeri e mettere in sicurezza la barca. Sul posto sono arrivati i mezzi di emergenza e le forze dell’ordine per gestire l’incidente.
“Non sappiamo dove siamo”. È con queste parole che una telefonata ha fatto scattare l’allerta poco prima delle 4.30 di questa mattina alla sala operativa dei Vigili del fuoco del comando di Udine. Dall’altra parte della cornetta uno dei tre turisti stranieri a bordo di una barca a vela di circa otto metri, incagliata nella laguna di Marano Lagunare. Nessuna coordinata precisa, nessun punto di riferimento chiaro. Solo la consapevolezza di essere fermi su una secca, fuori dal canale navigabile. La squadra del distaccamento di Latisana è stata inviata immediatamente nella zona indicata in modo approssimativo, a circa 500 metri da Marina Punta Gabbiani.🔗 Leggi su Udinetoday.it
