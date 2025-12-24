Si teme naufragio barca con 117 a bordo

18.00 Si teme un naufragio nel Mediterraneo di un'imbarcazione con a bordo 117 persone. E' l'allarme lanciato da Alarm Phone, una rete internazionale di attivisti e volontari che gestisce la linea telefonica di emergenza sui migranti in difficoltà durante le traverversate. La nave sarebbe partita da Zuwara, dalle coste della Libia,la sera del 18 dicembre,riferisce Alarm Phone,che precisa d'aver ripetutamente tentato di contattare l'imbarcazione senza successo. Sea Watch conferma l'ennesimo naufragio nel Mediterraneo.Si attendono notizie. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

