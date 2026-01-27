Tre turisti morti annegati | la loro barca si è rovesciata

Tre turisti francesi sono morti annegati in Oman, dopo che la loro barca si è rovesciata. L’incidente si è verificato nel sud-est della penisola arabica, evidenziando i rischi legati alle attività in mare in questa regione.

Tre turisti francesi sono annegati in Oman, Paese arabo del Medio Oriente nel sud-est della penisola arabica, dopo che la barca su cui si trovavano si è rovesciata. La polizia locale ha detto che l'incidente è avvenuto in un tratto di mare davanti alla capitale, Mascate. È successo oggi, martedì.🔗 Leggi su Today.itImmagine generica

