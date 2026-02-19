Non riconosco più il mio Paese basta stare qui | Angelina Jolie è pronta a lasciare l’America per trasferirsi altrove Spunta l’ipotesi della Cambogia

Angelina Jolie ha dichiarato di non riconoscere più il suo Paese e di voler partire: il suo desiderio di trasferirsi in Cambogia si fa sempre più forte. L’attrice ha espresso il disagio per la situazione politica e sociale negli Stati Uniti, criticando le recenti politiche sull’immigrazione e le tensioni internazionali. La sua intenzione è di trovare un ambiente più stabile e accogliente, lontano dai conflitti interni. Jolie sta valutando seriamente di cambiare vita e di trasferirsi in Asia, dove ha già trascorso parte della sua infanzia.

Non è un mistero che molti artisti siano scontenti di come l’America, sotto l’amministrazione Trump, si stia muovendo sia sul piano della politica internazionale (vedi Ucraina, gestione Palestina e il versante iraniano) che interno (non ultimo le polemiche sulla drammatica offensiva anti-immigrati a Minneapolis). Nella musica Springsteen ha annunciato un tour americano a marzo, a difesa democrazia USA, mentre gli U2 hanno pubblicato, ieri mercoledì 18 febbraio, l’album a sorpresa l’EP “Days Of Ash” con 6 tracce dedicate alla guerra e alla libertà, collaborando con Ed Sheeran e Taras Topolia. E il cinema? Non sta di certo a guardare. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Non riconosco più il mio Paese, basta stare qui”: Angelina Jolie è pronta a lasciare l’America per trasferirsi altrove. Spunta l’ipotesi della Cambogia Angelina Jolie pensa di lasciare gli Stati Uniti: «Amo il mio Paese, ma non lo riconosco più»Angelina Jolie vuole lasciare gli Stati Uniti perché non riconosce più il Paese in cui è cresciuta. Angelina Jolie mostra le cicatrici sul Time: «La vita è più forte. Il coraggio si condivide»Angelina Jolie si mostra senza filtri sul primo numero di TIME France, condividendo le sue cicatrici e un messaggio di resilienza. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Angelina Jolie pronta a lasciare gli Stati Uniti: Non riconosco più il mio Paese; Angelina Jolie pensa di lasciare gli Stati Uniti: Amo il mio Paese, ma non lo riconosco più; Angelina Jolie vorrebbe lasciare gli Stati Uniti: Amo il mio paese, ma non lo riconosco; Angelina Jolie pronta a dire addio agli Stati Uniti: Non riconosco più il mio Paese. Angelina Jolie pensa di lasciare gli Stati Uniti: «Amo il mio Paese, ma non lo riconosco più»Sembra che Angelina Jolie abbia aspettato che i figli minori, Vivienne e Knox, diventassero maggiorenni per poter lasciare Los Angeles e, secondo una fonte, l'attrice «sta valutando diverse location a ... vanityfair.it Angelina Jolie e la fuga dagli Stati Uniti: Il mio Paese? Non lo riconosco piùAngelina Jolie è pronta a voltare pagina. E questa volta non si tratta di un nuovo film o di un red carpet internazionale, ma di una scelta di vita che potrebbe allontanarla definitivamente dagli Stat ... msn.com VIVA VARDA, MOSTRA A BOLOGNA Prima regista donna a essere insignita dell’Oscar alla carriera (consegnatole da Angelina Jolie nel 2017), prima regista donna a vincere a Cannes, Venezia, Locarno, Berlino, San Sebastian, Agnès Varda è al centro della facebook Angelina Jolie pronta a lasciare gli Stati Uniti: “Non riconosco più il mio Paese” #angelinajolie x.com