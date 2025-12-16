Angelina Jolie mostra le cicatrici sul Time | La vita è più forte Il coraggio si condivide

Angelina Jolie si mostra senza filtri sul primo numero di TIME France, condividendo le sue cicatrici e un messaggio di resilienza. Le immagini e le parole della star riflettono una forza silenziosa e il coraggio di affrontare le sfide della vita, ispirando con autenticità e determinazione.

© Iodonna.it - Angelina Jolie mostra le cicatrici sul Time: «La vita è più forte. Il coraggio si condivide» C ’è una forza silenziosa nelle immagini e nelle parole di Angelina Jolie pubblicate sul primo numero di TIME France, edizione francese del prestigioso magazine. Non è spettacolarizzazione, non è confessione fine a se stessa. È una presa di posizione. L’attrice americana ha deciso di mostrare la cicatrice della mastectomia preventiva a cui si è sottoposta nel 2013, trasformando un segno intimo in un simbolo pubblico di consapevolezza, informazione e prevenzione. Un gesto che si inserisce in un percorso coerente: già dodici anni fa, rivelando la sua scelta chirurgica, Jolie aveva acceso i riflettori sull’importanza del test genetico BRCA e dello screening precoce, dando origine al cosiddetto “Effetto Angelina”, con un aumento significativo dei controlli anche in Francia, come ricorda TIME France. Iodonna.it Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Angelina Jolie completamente nuda a 44 anni Ho cicatrici visibili e invisibili ULTIME NOTIZIE Video Angelina Jolie completamente nuda a 44 anni Ho cicatrici visibili e invisibili ULTIME NOTIZIE Video Angelina Jolie completamente nuda a 44 anni Ho cicatrici visibili e invisibili ULTIME NOTIZIE Brava a mostrarlo!: Angelina Jolie mostra le cicatrici della mastectomia - Dodici anni dopo aver rivelato al mondo la sua doppia mastectomia preventiva, l'attrice e attivista americana torna a far ... msn.com

Angelina Jolie mostra per la prima volta le cicatrici della mastectomia e spiega il perchè - A ngelina Jolie ha rivelato perché ha deciso di mostrare pubblicamente per la prima volta le cicatrici della mastectomia, più di dieci anni dopo aver subito un intervento chirurgico preventivo per ... msn.com

